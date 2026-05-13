- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с кружевом и цветами: Элизабет Херли посетила мероприятие Фонда исследования рака молочной железы
Звезда традиционно надела розовое платье, чтобы продемонстрировать свою поддержку.
Актриса Элизабет Херли много лет является одной из самых известных публичных амбассадоров темы борьбы с раком молочной железы. Она тесно связана с Breast Cancer Research Foundation и каждый год посещает Hot Pink Party — благотворительный галавечер для сбора средств на исследование болезни.
Дрескод мероприятия — розовый, поэтому Херли всегда его придерживается и выбирает платья этого оттенка. Розовый уже давно стал символом поддержки борьбы с раком молочной железы. В этом году Элизабет выбрала платье нежного оттенка с рукавами-фонариками, кружевом и декором в виде цветов и камней. Образ она дополнила гламурными украшениями с камнями, макияжем и любимой прической с волнами.
Галавечер Элизабет Херли посетила с сыном Дэмианом, который надел гламурный бархатный жакет с вышивкой в виде большой птицы и кожаные брюки.