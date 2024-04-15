В платье с "крыльями" и в коротком парике: Lizzo в элегантном образе пришла на церемонию

35-летняя американская рэп-исполнительница удивила выбором вечернего нарядя, ведь обычно она привыкла носить эпатажную одежду.

Рэперша Lizzo посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize ("Прорыв"), состоявшейся в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Lizzo / Фото: Associated Press

Для такого события она выбрала элегантное черное платье макси со шлейфом и рюшами на манжетах от бренда Quine Li. Наряд имел экстравагантный акцент – широкий отворот с острыми концами, который был похож на крылья.

Lizzo / Фото: Associated Press

Аутфит рэперша дополнила черными кожаными туфлями на стойких каблуках, черными перчатками, двумя золотыми браслетами и коротким черным париком с челкой. В ушах у нее были длинные серьги, а на лице макияж с черными стрелками и помадой сливового оттенка.

Lizzo / Фото: Associated Press

Напомним, Lizzo на церемонию "Грэмми" пришла в кожаном платье с пикантным декольте и высоким разрезом.

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