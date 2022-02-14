В платье с квадратным декольте: 75-летняя Сьюзан Сарандон впечатлила образом

75-летняя актриса Сьюзан Сарандон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Звезда направлялась на показ Christian Siriano в рамках Недели моды, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке. Сьюзан выбрала для светского выхода беспроигрышный вариант аутфита – черное платье с глубоким квадратным вырезом на декольте и рюшами, дополнив наряд красными высокими сапогами на шпильках и маленькой белой сумкой в руках.

Сьюзан Сарандон / Getty Images

На шее у актрисы красовалась золотая подвеска с надписью "Honey", говорят, именно так Сьюзан называют ее внуки, чтобы не использовать традиционное слово бабушка. Ее каштановые волосы были уложены красивыми кудрями, в ушах были аккуратные золотые серьги, а на лице черная защитная маска. Выглядела актриса просто потрясающе. Как, впрочем, и всегда на красной дорожке.

Сьюзан Сарандон / Associated Press

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