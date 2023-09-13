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В платье с лентами от Balenciaga и "оперных" перчатках: Николь Кидман посетила гала-ужин в необычном образе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
33
Время на прочтение
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В платье с лентами от Balenciaga и "оперных" перчатках: Николь Кидман посетила гала-ужин в необычном образе

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Она выбрала платье зефирного дизайна и цвета.

Оскароносная актриса Николь Кидман посетила благотворительный гала-вечер Caring for Women ("Забота о женщинах"), состоявшийся в Нью-Йорке. На светском мероприятии собирали деньги для жертв домашнего насилия.

Николь появилась перед камерами в неожиданном образе - наряде от скандального Модного дома Balenciaga, который в прошлом году попал в неприятную историю из-за использования детей в своей промо-кампании. Тогда бренд обвинили в пропаганде детского порно и сексуализация тела.

Однако Николь, в отличии от многих других звезд, решила не прекращать сотрудничество с Balenciaga. Звезда вышла в их платье из коллекции осень-зима 2023, которое было декорировано голубыми лентами.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Это необычное объемное платье звезда дополнила "оперными" черными перчатками и сапогами с острым мысом, которые соответствовали платью по цвету. Также Николь сделала элегантный макияж, собрала волосы в прическу-хвост и надела несколько бриллиантовых украшений.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Среди гостей, которые тоже пришли на это мероприятие были: Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Оливия Уайлд, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес и другие. Ведущей вечера стала Опра Уинфри.

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Дата публикации
Просмотры
33
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