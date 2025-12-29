- Дата публикации
В платье с лепестками и камнями: красивый образ финалистки "Холостяка-14" Анастасии Половинкиной
На финальной церемонии девушка появилась в красивом наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Предлагаем вспомнить очаровательный образ Анастасии Половинкиной, в котором она предстала на финальной церемонии проекта "Холостяк-14".
К Тарасу Цимбалюку девушка вышла в светло-сером платье макси по фигуре и без бретелек. Наряд был украшен камнями и полупрозрачными лепестками. В нем Настя выглядела стройной и красивой.
Аутфит Половинкина дополнила гладким длинным хвостом, макияжем с акцентом на глазах и лаконичными серьгами.
Напомним, Анастасия Половинкина прокомментировала отказ Тараса Цимбалюка в финале.