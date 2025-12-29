ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
266
1 мин

В платье с лепестками и камнями: красивый образ финалистки "Холостяка-14" Анастасии Половинкиной

На финальной церемонии девушка появилась в красивом наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Предлагаем вспомнить очаровательный образ Анастасии Половинкиной, в котором она предстала на финальной церемонии проекта "Холостяк-14".

К Тарасу Цимбалюку девушка вышла в светло-сером платье макси по фигуре и без бретелек. Наряд был украшен камнями и полупрозрачными лепестками. В нем Настя выглядела стройной и красивой.

Аутфит Половинкина дополнила гладким длинным хвостом, макияжем с акцентом на глазах и лаконичными серьгами.

Напомним, Анастасия Половинкина прокомментировала отказ Тараса Цимбалюка в финале.

266
