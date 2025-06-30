В платье с лимонами и пикантным декольте: Айла Фишер приехала на Уимблдон

Айла Фишер / © Getty Images

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49-летняя Айла Фишер приехала на первый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Айла приехала на корт в черном платье-бюстье с цветами и лимонами на тонких беретльках и с тонким поясом, подчеркивающим талию. Она была обута в белые босоножки на платформе и в руках держала белую сумку Aspinal Of London.

Айла Фишер / © Getty Images

Светло-рыжие волосы актрисы были распущены, на лице был легкий красивый макияж и солнцезащитные очки. Айла улыбалась, позируя перед камерами собравшихся на мероприятии фотографов.

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Напомним, на Уимблдоне должны появиться и члены британской королевской семьи. Особенно публика ждут принцессу Уэльскую – покровительницу Всеанглийского клуба лаун-тенниса.