В платье с малиной и на шпильках: Наоми Уоттс в романтическом луке попала под прицел папарацци

Наоми Уоттс / © Getty Images

В объективы папараци в Нью-Йорке попала Наоми Уоттс. Актриса продемонстрировала на улицах города романтический образ.

На звезде было белое платье с принтом малины А-силуэта, длины миди, на тонких бретельках и с декольте в форме сердца. Наряд она скомбинировала с красными босоножками на шпильках и с красной вместительной сумкой.

Наоми Уоттс / © Getty Images

В Уоттс была аккуратная укладка каре, солнцезащитные очки в белой оправе на лице, лаконичные серьги в ушах и золотая цепочка с кулоном на шее.

Напомним, Наоми Уоттс вышла в свет в стильном аутфите, состоявшем из удлиненного жилета с широкими лацканами и V-образным вырезом и широких брюк.