В платье с мехом и пикантным декольте: Ким Кардашьян показала рождественские фото с подросшими детьми

Звезда реалити умилила фолловеров семейными снимками.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram целую серию снимков, сделанных во время семейного празднования Рождества.
Фотосессию звезда реалити устроила на фоне фотозоны с заснеженными елками.
На фотографиях Кардашьян предстала вместе со своими детьми – 10-летней Норт, 8-летним Сейнтом, 5-летней Чикаго и 4-летним Псаломом.
Подписчики отметили в комментариях, что младшая дочь Ким очень похожа на нее и является ее мини-версией.
"Чикаго – это мини-вы!", "Чикаго – ваша близнец, она прекрасна".
Для рождественской вечеринки Кардашьян выбрала голубое обтягивающее платье с драпировкой, украшенное серым мехом. Наряд имели обнаженные плечи и сексуальное декольте.
Ким сделала идеально ровную укладку, зачесанную назад, макияж в нюдово-коричневых оттенках, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – роскошным бриллиантовым колье. Длинный молочный маникюр завершил эффектный аутфит звезды реалити.
На фото появилась также сестра Ким – Хлое вместе со своими детьми – 5-летней дочерью Тру и годовалым сыном Татумом.
Напомним, Ким Кардашьян показала, как интересно упаковать рождественские подарки в футболки.
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