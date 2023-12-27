В платье с мехом и пикантным декольте: Ким Кардашьян показала рождественские фото с подросшими детьми

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram целую серию снимков, сделанных во время семейного празднования Рождества.

Фотосессию звезда реалити устроила на фоне фотозоны с заснеженными елками.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На фотографиях Кардашьян предстала вместе со своими детьми – 10-летней Норт, 8-летним Сейнтом, 5-летней Чикаго и 4-летним Псаломом.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Подписчики отметили в комментариях, что младшая дочь Ким очень похожа на нее и является ее мини-версией.

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Чикаго – это мини-вы!", "Чикаго – ваша близнец, она прекрасна".

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочерью Норт / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Для рождественской вечеринки Кардашьян выбрала голубое обтягивающее платье с драпировкой, украшенное серым мехом. Наряд имели обнаженные плечи и сексуальное декольте.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочками / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким сделала идеально ровную укладку, зачесанную назад, макияж в нюдово-коричневых оттенках, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – роскошным бриллиантовым колье. Длинный молочный маникюр завершил эффектный аутфит звезды реалити.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На фото появилась также сестра Ким – Хлое вместе со своими детьми – 5-летней дочерью Тру и годовалым сыном Татумом.

Хлое и Ким Кардашьян с детьми / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян показала, как интересно упаковать рождественские подарки в футболки.

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