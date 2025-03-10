В платье с меховой отделкой: возлюбленная Криштиану Роналду блистала на модном шоу в Париже

31-летняя модель Джорджина Родригес, известная как возлюбленная звездного футболиста Криштиану Роналду, прибыла в Париж на Неделю моды.

Она посетила несколько показов известных брендов, в частности была замечена на шоу Coperni. Бренд презентовал публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2025-2026.

Платье Джорджина выбрала оригинальное, ведь на ней был длинный наряд с тонкой бретелькой-халтером и меховой отделкой.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

Она повторялась и на спине платья оттопыривая. Образ Джорджина дополнила ярким макияжем, прической с собранными волосами и бриллиантовыми серьгами в ушах.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

Ранее Родригес также появилась на показе женской коллекции Ludovic de Saint Sernin осень-зима 2025-2026. Тогда эффектная брюнетка блистала перед фотографами в луке из кожи.

Доржина Родригес / Фото: Associated Press

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