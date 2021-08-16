В платье с "мокрым" эффектом и самых модных кроссовках: Белла Хадид показала необычный образ

В платье с "мокрым" эффектом и самых модных кроссовках: Белла Хадид показала необычный образ

Образ девушки действительно получился очень эффектным.

Американская супермодель Белла Хадид не забывает делиться кадрами своих соблазнительных образов даже из отпуска. На новых снимках она позировала в интересном белом мини-платье с "мокрым" эффектом от бренда Di Petsa. Наряд имел прозрачные вставки, асимметричный крой, американскую пройму и сочетала модель платье с модными кроссовками Yeezy Foam Runners от Канье Уэста.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Дополнили эффектный образ 24-летней девушки необычные золотые украшения, одно из которых было в форме крупного сердца с рубинами. Возможно, кулон подарил ее новый бойфренд - арт-директор Марк Калман, отношения с которым она рассекретила во время своего пребывания в Каннах.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Кстати, именно в платье от бренда Di Petsa сестра Беллы Джиджи Хадид позировала для своей первой беременной фотосессии. Создала этот наряд британский дизайнер с греческими корнями Димитра Петса.

Джиджи Хадид / Instagram/Джиджи Хадид

Также напомним, что недавно девушка снялась в ролике для Vogue, где рассказала о 15 своих образах, в которых когда-то появлялась. Некоторые из историй оказались довольно неожиданными.

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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