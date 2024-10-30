В платье с надписями: Эмили Ратажковски надела необычный мини-наряд на светскую церемонию

Платье красиво подчеркивало стройные ноги девушки.
Модель, писательница и активистка Эмили Ратажковски посетила мероприятие в Нью-Йорке - вручении премии WSJ. Magazine Innovators Awards, которое проходило в Музее современного искусства.
Появилась она на нем в белом мини-платье с крупными надписями. Наряд Эмили был от бренда JW Anderson, который известен своими креативными модными решениями.
Текст, который нанесен на платье, является частью эссе об искусстве и дизайне Клайва Белла, британского арт-критика, который был членом группы Bloomsbury начала ХХ века. Платье было представлено в коллекции весна-лето 2025 т помимо него этот текст повторялся еще на нескольких изделиях, однако почему модельер выбрал это эссе для своей коллекции, особенно не объяснил.
Наряд она носила в сочетании с черными босоножками с тонкими ремешками. Также Эмили сделала макияж с румянами персикового цвета и лаконичную укладку.
Ее наряд напомнил еще одно знаменитое платье в подобном стиле - наряд героини сериала Секс в большом городе - "газетного" платья Кэрри Брэдшоу. Оно было создано Christian Dior и входило в коллекцию осень-зима 2000/2001.
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