В платье с накидкой и вышивкой: дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа посетила премьеру фильма

Она сыграла в ремейке хоррора 1922 года.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма ужасов Роберта Эггерса "Носферату". Среди звездных гостей мероприятия появилась 25-летняя Лили-Роуз - дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Девушка сыграла в этой картине одну из главных ролей и решила привлечь на премьере внимание красивым платьем, хотя обычно любит выбирать более эпатажные или прозрачные наряды.

Наряд состоял из двух частей - однотонного платья с широкими бретельками и шлейфом и прозрачной накидки с завязками и вышивкой бисером.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила макияжем в коричневой гамме, украшениями с камнями и прической с двумя косичками заплетенными по бокам.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Позировала на этом мероприятии Лили-Роуз с коллегой по фильму - актрисой Эммой Коррин, известной по роли молодой принцессы Дианы в сериале "Корона". Девушка надела очень необычное платье черного цвета, которое было полупрозрачным, с отделкой камнями на линии декольте и дополнено перчатками. Носила платье Эмма в сочетании с головным убором - тонкой сеткой с брошью.

Лили-Роуз Депп и Эмма Коррин / Фото: Associated Press

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