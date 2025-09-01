- Дата публикации
В платье с нарисованными перьями: Кейт Бланшетт надела новое творение Гленна Мартенса для Maison Margiela
Кейт Бланшетт блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в день премьеры фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат» Джима Джармуша, участвовавшего в конкурсной программе.
В этой картине актриса сыграла главную роль, поэтому к ней было приковано много внимания публики и фотографов.
Кейт надела особое платье — наряд из коллекции осень-зима 2025-2026 — первого творения Гленна Мартенса в качестве креативного директора Модного дома Maison Margiela.
Это было длинное платье с черным топом сшитым из ткани с эффектом помятости и необработанными краями на рукавах, а также пышной юбкой, которая была сшита из множества частиц ткани с изображением перьев.
Также Бланшетт дополнила свой образ черными сапогами-ботфортами на высоких каблуках, прической с низким простым хвостом и украшениями с бриллиантами.
Но Кейт не первая, кто надел наряд из новой коллекции Maison Margiela, поскольку также оригинальное серое платье выгугяла недавно Ким Кардашьян.
Напомним, что Гленн Мартенс возглавил Maison Margiela после того, как Джон Гальяно покинул пост креативного директора этого Модного дома, в котором проработал 10 лет.
