Шоу-бизнес
219
1 мин

В платье с нарисованными перьями: Кейт Бланшетт надела новое творение Гленна Мартенса для Maison Margiela

Кейт Бланшетт блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в день премьеры фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат» Джима Джармуша, участвовавшего в конкурсной программе.

Юлия Каранковская
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

В этой картине актриса сыграла главную роль, поэтому к ней было приковано много внимания публики и фотографов.

Кейт надела особое платье — наряд из коллекции осень-зима 2025-2026 — первого творения Гленна Мартенса в качестве креативного директора Модного дома Maison Margiela.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Это было длинное платье с черным топом сшитым из ткани с эффектом помятости и необработанными краями на рукавах, а также пышной юбкой, которая была сшита из множества частиц ткани с изображением перьев.

Также Бланшетт дополнила свой образ черными сапогами-ботфортами на высоких каблуках, прической с низким простым хвостом и украшениями с бриллиантами.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Но Кейт не первая, кто надел наряд из новой коллекции Maison Margiela, поскольку также оригинальное серое платье выгугяла недавно Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян в наряде от Maison Margiela / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в наряде от Maison Margiela / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, что Гленн Мартенс возглавил Maison Margiela после того, как Джон Гальяно покинул пост креативного директора этого Модного дома, в котором проработал 10 лет.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

