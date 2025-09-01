В платье с нарисованными перьями: Кейт Бланшетт надела новое творение Гленна Мартенса для Maison Margiela

Кейт Бланшетт / © Associated Press

В этой картине актриса сыграла главную роль, поэтому к ней было приковано много внимания публики и фотографов.

Кейт надела особое платье — наряд из коллекции осень-зима 2025-2026 — первого творения Гленна Мартенса в качестве креативного директора Модного дома Maison Margiela.

Это было длинное платье с черным топом сшитым из ткани с эффектом помятости и необработанными краями на рукавах, а также пышной юбкой, которая была сшита из множества частиц ткани с изображением перьев.

Также Бланшетт дополнила свой образ черными сапогами-ботфортами на высоких каблуках, прической с низким простым хвостом и украшениями с бриллиантами.

Но Кейт не первая, кто надел наряд из новой коллекции Maison Margiela, поскольку также оригинальное серое платье выгугяла недавно Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян в наряде от Maison Margiela / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, что Гленн Мартенс возглавил Maison Margiela после того, как Джон Гальяно покинул пост креативного директора этого Модного дома, в котором проработал 10 лет.

