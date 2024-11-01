В платье с настоящими перьями: испанская актриса Милена Смит на церемонии вручения премии Harper's Bazaar

В Мадриде состоялось гламурное светское мероприятие - вручение премии от издания Harper's Bazaar "Женщина года". Одной из гостей мероприятия была испанская актриса Милена Смит.

У девушки отличный вкус и стилисты, которые подбирают ей всегда оригинальные наряды. Обычно она предпочитает эффектные наряды черного цвета, но в этот раз надела длинное платье от Loewe.

Наряд был белого цвета, имел вырез на спине и необычно оформленное декольте, ведь его украшал узел ткани и два больших пера коричневого цвета. Образ актриса дополнила прическа с собранными волосами, золотыми украшениями и макияжем с помадой винного оттенка.

Милена Смит / Фото: Getty Images

Напомним, что прорывным для актрисы стал фильм, в котором она сыграла с Пенелопой Крус - "Параллельные матери". Эта драматическая картина получила две номинации на премию "Оскар": Пенелопа Крус за лучшую женскую роль, а Альберто Иглесиас - за лучшую оригинальную музыку.

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