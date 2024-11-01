В платье с настоящими перьями: испанская актриса Милена Смит на церемонии вручения премии Harper's Bazaar

Эта актриса умеет подчеркивать свою внешность интересными нарядами.
В Мадриде состоялось гламурное светское мероприятие - вручение премии от издания Harper's Bazaar "Женщина года". Одной из гостей мероприятия была испанская актриса Милена Смит.
У девушки отличный вкус и стилисты, которые подбирают ей всегда оригинальные наряды. Обычно она предпочитает эффектные наряды черного цвета, но в этот раз надела длинное платье от Loewe.
Наряд был белого цвета, имел вырез на спине и необычно оформленное декольте, ведь его украшал узел ткани и два больших пера коричневого цвета. Образ актриса дополнила прическа с собранными волосами, золотыми украшениями и макияжем с помадой винного оттенка.
Напомним, что прорывным для актрисы стал фильм, в котором она сыграла с Пенелопой Крус - "Параллельные матери". Эта драматическая картина получила две номинации на премию "Оскар": Пенелопа Крус за лучшую женскую роль, а Альберто Иглесиас - за лучшую оригинальную музыку.
Читайте также:
- Опять голая: испанская актриса Милена Смит вышла без белья и в кружевном платье на красную дорожку
- В черном кружевном кэтсьюте: испанская актриса Милена Смит посетила показ Saint Laurent
- С торчащими волосами и в огромном пальто с бахромой: новый готический образ испанской актрисы Милены Смит