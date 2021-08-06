В платье с необычной юбкой и на платформах: Леги Гага опять появилась в эпатажном образе

В платье с необычной юбкой и на платформах: Леги Гага опять появилась в эпатажном образе

Певица живет сейчас в Нью-Йорке, где уже несколько месяцев готовится к выпуску своего нового альбома под названием Love for Sale. Он будет ее второй совместной работой с эстрадно-джазовым артистом - 95-летним Тони Беннеттом.

5 августа Леди Гагу в очередной раз сфотографировали, когда она вышла из отеля Inter Continental Barclay и направилась на на Radio City Music Hall, где должен был состояться ее с Беннеттом совместный концерт. Для своего появление перед фанатами, которые ожидали Гагу возле входа, она выбрала клетчатое платье Christopher John Rogers нежно-розового цвета из коллекции весна-лето 2021.

Платье было выполнено из плотной ткани, которая хорошо держала необычную скульптурную форму юбки-тюльпана. Лиф платья был притален и не имел бретелек. Свой необычный эпатажный образ Гага дополнила солнцезащитными очками от Andy Wolf и любимыми ботинками на высокой платформе от Pleaser Shoes, в которых неоднократно уже появлялась на этой неделе.

Леди Гага / Getty Images

Сам альбом Леди Гаги выйдет 1 октября 2021 года на лейблах Columbia и Interscope Records. Он будет состоять из десяти кавер-версий песен композитора Коула Портера, которому пластинка является данью уважения. Именно Портер - автор песни Love for Sale, и в разное время ее исполняло множество артистов, среди которых был и Тони Беннетт.

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