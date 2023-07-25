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В платье с необычным декольте: Ева Лонгория посетила гала-вечер в Испании

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1962
Время на прочтение
1 мин
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В платье с необычным декольте: Ева Лонгория посетила гала-вечер в Испании

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Платье было элегантном и в любимом фасоне знаменитости.

Актриса Ева Лонгория продемонстрировала эффектный образ в черном длинном обтягивающем платье в рубчик, которое надела на гала-вечер Global Gift Gala в Испании. Она является почетным послом этой организации.

Наряд 48-летней женщины имел широкие бретельки и необычное глубокое декольте с круглым вырезом под грудью.

Образ актриса дополнила элегантной укладкой, макияжем и украшениями: крупными серьгами и браслетом на запястье.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ранее 48-летняя актриса уже появлялась на публике в платье с подобным декольте, но тогда ее наряд был белого цвета, а надела она его на вечеринку в Мадриде.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1962
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