В платье с необычным декольте: Ева Лонгория посетила гала-вечер в Испании

Платье было элегантном и в любимом фасоне знаменитости.
Актриса Ева Лонгория продемонстрировала эффектный образ в черном длинном обтягивающем платье в рубчик, которое надела на гала-вечер Global Gift Gala в Испании. Она является почетным послом этой организации.
Наряд 48-летней женщины имел широкие бретельки и необычное глубокое декольте с круглым вырезом под грудью.
Образ актриса дополнила элегантной укладкой, макияжем и украшениями: крупными серьгами и браслетом на запястье.
Ранее 48-летняя актриса уже появлялась на публике в платье с подобным декольте, но тогда ее наряд был белого цвета, а надела она его на вечеринку в Мадриде.
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