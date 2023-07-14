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В платье с невероятным шлейфом: Флоренс Пью надела лук от Valentino на премьеру фильма "Оппенгеймер"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
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В платье с невероятным шлейфом: Флоренс Пью надела лук от Valentino на премьеру фильма "Оппенгеймер"

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Она сотрудничает с Модным домом Valentino, поэтому опять надела их наряд.

В Лондоне состоялась премьера фильма "Оппенгеймер", снятого известным режиссером и сценаристом Кристофером Ноланом. Фильм будет рассказывать о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Перед камерами 27-летняя актриса Флоренс Пью появилась в роскошном платье терракотового цвета от бренда Valentino. Платье было представлено брендом в коллекции осень-зима 2023-2024 на территории замка Шантийи.

Наряд имел бретельку-халтер, которая держалась за шею актрисы, глубокое декольте и вырезы на талии.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Также у платья была полностью открытая спина и очень длинный шлейф. Из-за того, что ткань немного помялась на подоле образовались изгибы, которые красиво перекликались с драпировкой на лифе и талии.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Образ также дополняли небольшие серьги-кольца, макияж в коричневой гамме и новый цвет волос Флоренс - она немного их тонировала желтым оттенком, который хорошо сочетался с цветом платья.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press
Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

В фильме "Оппенгеймер" она сыграет Джин Тэтлок - американского психиатра и по совместительству журналистку, которая была в романтических отношениях с Робертом Оппенгеймером. У девушки была грустная судьба, ведь из-за клинической депрессией она покончила с собой в 1944 году, когда ей было всего 29 лет.

Фильм "Оппенгеймер" в украинский прокат выйдет 20 июля.

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Дата публикации
Просмотры
429
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