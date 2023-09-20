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В платье с ноткой нулевых: plus-size модель Эшли Грэм позировала на светском мероприятии в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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В платье с ноткой нулевых: plus-size модель Эшли Грэм позировала на светском мероприятии в Милане

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Модель подчеркнула ноги мини-платьем.

Американская plus-size модель Эшли Грэм появилась на мероприятии бренда Calzedonia - A Legs Celebration Event, которое прошло в Милане.

К фотографам она вышла в необычном жатом платье от Chet Lo с градиентом, которое явно было вдохновлено модой двухтысячных годов. Представил бренд этот наряд впервые в коллекции осень-зима 2023.

Образ Эшли дополнила черными капроновыми колготками от Calzedonia, туфлями на шпильках, а также красивым макияжем и множеством украшений в ушах и на руках. Волосы модель собрала в высокую прическу и также сделала лаконичный нюдовый макияж.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Также на мероприятии появилась бразильская супермодель Алессандра Амбросио, но в наряде от британского бренда David Koma с капроновой вставкой и красным цветком.

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Дата публикации
Просмотры
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