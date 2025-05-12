В платье с объемными цветами: звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан в элегантном образе вышла на красную дорожку

Никола Кохлан / © Getty Images

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Звезда «Бриджертонов» Никола Кохлан посетила церемонию вручения премии BAFTA Television Awards 2025 года, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

На красной дорожке актриса позировала в элегантном образе. На ней было черное кружевное платье с кремовыми объемными 3D-цветами на лифе и рукавах.

Никола Кохлан / © Getty Images

Образ Никола дополнила черными кожаными слингбэками с острыми носками и на шпильках. Волосы она собрала в хвост, уложив челку на одну сторону, сделала макияж с розовыми румянами и помадой пудро-розового оттенка, а также черный маникюр с белым декором. Лук Кохлан завершила серебряными украшениями с бриллиантами и жемчугом.

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