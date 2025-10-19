В платье с обнаженной спиной: Андежлина Джоли вышла на красную дорожку в Италии

Андежлина Джоли / © Associated Press

Актриса и режиссер посетила XX Римский кинофестиваль в Auditorium Parco Della Musica и вышла на красную дорожку перед премьерным показом ее фильма «Кутюр» («Couture»).

Для выхода на публику Джоли выбрала лаконичный черный наряд. На ней было черное платье длины миди с кейпом и глубоким вырезом на спине. Благодаря вырезу на спине публика могла увидеть многочисленные татуировки на теле Анджелины.

Лук Анджелина дополнила черными прозрачными колготами и лаковыми ботильйонами на каблуках. Светлые волосы распустила, сделала лаконичный макияж и надела крупные серьги такое же кольцо на палец.

В прошлый раз знаменитость тоже выбрала черный наряд для светского выхода. На кинофестивале в Сан-Себастьяне актриса появилась на в элегантном и минималистичном длинном платье на тонких бретельках из черного бархата.