- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с обнаженной спиной: Андежлина Джоли вышла на красную дорожку в Италии
Андежлина Джоли приехала в Италию, чтобы презентовать свой новый фильм.
Актриса и режиссер посетила XX Римский кинофестиваль в Auditorium Parco Della Musica и вышла на красную дорожку перед премьерным показом ее фильма «Кутюр» («Couture»).
Для выхода на публику Джоли выбрала лаконичный черный наряд. На ней было черное платье длины миди с кейпом и глубоким вырезом на спине. Благодаря вырезу на спине публика могла увидеть многочисленные татуировки на теле Анджелины.
Лук Анджелина дополнила черными прозрачными колготами и лаковыми ботильйонами на каблуках. Светлые волосы распустила, сделала лаконичный макияж и надела крупные серьги такое же кольцо на палец.
В прошлый раз знаменитость тоже выбрала черный наряд для светского выхода. На кинофестивале в Сан-Себастьяне актриса появилась на в элегантном и минималистичном длинном платье на тонких бретельках из черного бархата.