В платье с обнаженной спиной: Джессика Честейн в сексуальном луке приехала на премьеру

В платье с обнаженной спиной: Джессика Честейн в сексуальном луке приехала на премьеру

В Америке сейчас сезон новых громких премьер разных фильмов и сериалов.

44-летняя актриса и продюсер Джессика Честейн присутствовала на специальном показе сериала HBO "Сцены из супружеской жизни" в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Джессика Честейн / Associated Press

Герои мини-сериала - супруги, которые разводятся после десяти лет совместной жизни. После этого их чувства вспыхивают с новой силой.

Джессика Честейн / Associated Press

Джессика Честейн восхитительно выглядела в сшитом на заказ платье от Miu Miu с обнаженной спиной, открытыми плечами, двумя вырезами под грудью и разрезом на подоле до бедра. Платье украшено сверкающими кристаллами.

Джессика Честейн / Associated Press

Образ Джессика дополнила туфлями на высоких каблуках и скрытой платформе. Длинные рыжие волосы Честейн распустила, сделала вечерний макияж и маникюр в светлом оттенке.

Джессика Честейн / Getty Images

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