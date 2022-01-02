В платье с обнаженной спиной: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" сфотографировалась с елкой

Юлия Бельченко "Зайка" поздравила фолловеров с Новым годом.
Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – поздравила своих подписчиков с Новым годом красивыми снимками.
Красотка сфотографировалась возле елки, когда ее украшала. Одета Юля была в золотистое платье с обнаженной спиной и бретельками крест-накрест. Волосы ее были распущены, а на лице был макияж с акцентом на темно-бордовой помаде.
"С Новым 2022 годом! Слушайте свое сердце - оно все знает. Цените, уважайте и любите себя всей душой, ведь вы - самый главный человек в вашей жизни. Желаю обрести истинное счастье в новом году", - пожелала Бельченко.
А другая участница "Холостяка-11" Анна Гузеева показала новое обнаженное фото для глянца.
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