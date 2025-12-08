ТСН в социальных сетях

В платье с обнаженной спиной и без бюстгальтера: британская модель похвасталась соблазнительным образом

Джессика Гейл любит носить пикантные наряды.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Хейл - опубликовала в Instagram видео своего нового соблазнительного образа, в котором она собралась на вечеринку.

Красавица была одета в пикантное черное платье с обнаженной спиной, под которым не было бюстгальтера. Наряд имел халтер-завязку, американскую пройму и высокий разрез спереди.

Аутфит Джессика дополнила прической с пучком, вечерним макияжем с акцентом на красной помаде и лаконичными украшениями.

Напомним, ранее Джессика Гейл показалась в кружевном ромпере с откровенным декольте, в котором похвасталась пышным красивым бюстом.

