В платье с обнаженной спиной и без бюстгальтера: британская модель похвасталась соблазнительным образом
Джессика Гейл любит носить пикантные наряды.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Хейл - опубликовала в Instagram видео своего нового соблазнительного образа, в котором она собралась на вечеринку.
Красавица была одета в пикантное черное платье с обнаженной спиной, под которым не было бюстгальтера. Наряд имел халтер-завязку, американскую пройму и высокий разрез спереди.
Аутфит Джессика дополнила прической с пучком, вечерним макияжем с акцентом на красной помаде и лаконичными украшениями.
Напомним, ранее Джессика Гейл показалась в кружевном ромпере с откровенным декольте, в котором похвасталась пышным красивым бюстом.