- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с обнаженной спиной и без бюстгальтера: нидерландская модель продемонстрировала пикантный лук
Лаура Селия выглядела великолепно в шоколадном наряде.
Нидерландская модель Лаура Селия продемонстрировала в Instagram свой новый пикантный аутфит.
Девушка собралась на новогоднее мероприятие в платье шоколадного цвета с халтером и полностью оголенной спиной. Под нарядом не было бюстгальтера, что добавило ее аутфиту провокационности. Широкая линия пояса на платье была расшита бисером в тон.
Лаура сделала красивую объемную прическу с локонами и макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с жемчугом, а руку — золотым браслетом.
Напомним, Лаура Селия в романтическом платье с рюшами позировала возле елки.