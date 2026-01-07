ТСН в социальных сетях

В платье с обнаженной спиной и без бюстгальтера: нидерландская модель продемонстрировала пикантный лук

Лаура Селия выглядела великолепно в шоколадном наряде.

Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия продемонстрировала в Instagram свой новый пикантный аутфит.

Девушка собралась на новогоднее мероприятие в платье шоколадного цвета с халтером и полностью оголенной спиной. Под нарядом не было бюстгальтера, что добавило ее аутфиту провокационности. Широкая линия пояса на платье была расшита бисером в тон.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура сделала красивую объемную прическу с локонами и макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с жемчугом, а руку — золотым браслетом.

Напомним, Лаура Селия в романтическом платье с рюшами позировала возле елки.

