В платье с обнаженной спиной и без бюстгальтера: Рози Хантингтон-Уайтли в изысканном образе предстала на кинофестивале

Рози Хантингтон-Вайтли снова восхитила всех своим новым изысканным луком на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Модель пришла на презентацию фильма "Саван" (The Shrouds) от режиссера Дэвида Кроненберга.

Перед собравшимися она появилась в черном длинном наряде с обнаженной спиной, которую продемонстрировала фотографам.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Наряд состоял из нижнего плотного платья без рукавов, сквозь которое были заметны ее соски, и верхнего прозрачного с длинными рукавами и небольшим шлейфом.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Хантингтон-Уайтли обула черные лакированные туфли с каблуками-рюмками, украсила руки – золотыми широкими браслетами, а уши – красивыми золотыми серьгами. Образ Рози завершила гладким пучком и нежным макияжем.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Ранее Рози появилась на красной дорожке в стильном черном наряде от Виктории Бекхэм, который состоял из черного топа с бахромой из длинных блестящих цепочек, а также брюк-палаццо.

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