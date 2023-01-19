В платье с обнаженной спиной и капюшоном: звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега на модном показе в Париже

Актриса в наряде любимого цвета пришла на Парижскую неделю моды.

Главная героиня популярного сериала от Netflix "Уэнсдей" – 20-летняя Дженна Ортега – посетила показ мужской коллекции Saint Laurent осень-зима 2023-2024, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Для такого события актриса выбрала интересный образ total black. На ней было длинное платье по фигуре с открытой спиной и капюшоном, который она надела на голову.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Дженна не упустила возможности соблазнительно продемонстрировать фотографам обнаженную спину.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Аутфит Ортега дополнила черными босоножками на каблуке, массивными золотистыми и браслетами цвета дерева. В макияже девушка сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом.

Напомним, на "Золотом глобусе" Дженна позировала на красной дорожке в плиссированном платье цвета латте от бренда Gucci с вырезами на туловище.

Читайте также: