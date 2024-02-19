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В платье с обнаженной спиной: Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии BAFTA

В платье с обнаженной спиной: Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии BAFTA

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила прошлым вечером церемонию BAFTA, прошедшую в британской столице.

54-летняя Бланншетт вышла на дорожку в платье цвета марсала от Louis Vuitton, с обнаженной спиной, кожаными вставками на коротких рукавах и декорированном драгоценным колье и бусинами.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

К наряду Кейт подобрала черную замшевую обувь на платформе, серьги-гвоздики и сделала легкий вечерний макияж на лице, лишь немного подчеркнув глаза и нанеся помаду теплого оттенка на губы.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

На дорожке Кейт Бланшетт приветствовала принца Уильяма теплыми объятиями. Принц Уэльский прибыл на BAFTA сам, так как его супруга принцесса Уэльская Кейт все еще находится на реабилитации после проведенной ей в январе операции на брюшной полости.

Принц Уильям на церемонии BAFTA в Лондоне / © Associated Press
Принц Уильям на церемонии BAFTA в Лондоне / Фото: Associated Press

Кадры, как Бланшетт и принц Уэльский приветствовали друг друга облетели все СМИ. Они не впервые вместе появляются перед камерами, в прошлый раз мы видели их на вручении экологической премии принца Уэльского в Сингапуре.

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