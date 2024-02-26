В платье с обнаженной спиной от Valentino: племянница Джулии Робертс в сексуальном образе появилась на ивенте

Племянница Джулии Робертс, звезда сериала-антологии "Американская история ужасов" Эмма Робертс посетила ежегодную церемонию вручения премии Film Independent Spirit Awards, состоявшейся в Санта-Монике.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в сексуальном черном платье от бренда Valentino, которое состояло из лифа с халтером и юбки макси, которые скреплялись по центру, ее спина и бока были обнажены.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Аутфит Робертс дополнила черными лакированными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также небольшой черной сумкой.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Робертс распустила волосы, сделала нежный макияж, украсила уши серьгами с камнями, а руку – кольцом.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

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