В платье с обнаженными бедрами: певица Бекки Джи появилась на церемонии в очень эффектном луке

Образ певицы стал одним из самых ярких на церемонии.

В минувшие выходные в Нью-Джерси состоялось вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2022, которую традиционно посетило множество самих ярких и успешных знаменитостей.

Среди гостей на красной дорожке была замечена 25-летняя певица Бекки Джи, которая в этом году была номинирована в категории "Лучшее латиноамериканское видео". Для церемонии знаменитость выбрала роскошное платье от бренда Zuhair Murad Couture из новой осенней коллекции.

Бекки Джи / Фото: Associated Press

Черное платье-колона было полностью расшито бисером по мотивам карт Таро, но главным украшением этого невероятного платья на тонких бретельках стали вырезы по бокам. Дополнили образ Бекки серебристые босоножки от Jimmy Choo, яркий макияж, укладка и украшения от Lorraine Schwartz и Justin.

Бекки Джи / Фото: Associated Press

Также нельзя не отметить оформление церемонии, ведь звезды позировали на фоне сине-желтого логотипа мероприятия.

Бекки Джи / Фото: Associated Press

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