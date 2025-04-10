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- Шоу-бизнес
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В платье с обнаженными боками: Оливия Манн в гламурном образе сияла на премьере телесериала
44-летняя американская актриса и модель в платье со стразами от британского бренда появилась на мероприятии.
Оливия Манн посетила премьеру драматического телесериала «Друзья и соседи» (Your Friends & Neighbors) от Apple TV+, состоявшейся в New York Theatre в Нью-Йорке.
На красной дорожке актриса сияла в гламурном образе. На ней было серебряное платье из осенней коллекции 2025 года британского бренда Roland Mouret. Наряд имел обнаженные бока до бедер, что выглядело пикантно.
Аутфит Манн дополнила туфлями от Aquazzura и украшениями Bucherer jewelry. У нее была волнистая укладка и макияж с черными стрелками.
Напомним, Оливия Манн попала в объективы папарацци в элегантном малиновом жакете и синих джинсах.