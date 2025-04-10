В платье с обнаженными боками: Оливия Манн в гламурном образе сияла на премьере телесериала

Оливия Манн / © Associated Press

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Оливия Манн посетила премьеру драматического телесериала «Друзья и соседи» (Your Friends & Neighbors) от Apple TV+, состоявшейся в New York Theatre в Нью-Йорке.

© Associated Press

На красной дорожке актриса сияла в гламурном образе. На ней было серебряное платье из осенней коллекции 2025 года британского бренда Roland Mouret. Наряд имел обнаженные бока до бедер, что выглядело пикантно.

© Associated Press

Аутфит Манн дополнила туфлями от Aquazzura и украшениями Bucherer jewelry. У нее была волнистая укладка и макияж с черными стрелками.

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© Associated Press

Напомним, Оливия Манн попала в объективы папарацци в элегантном малиновом жакете и синих джинсах.