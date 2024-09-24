В платье с обнаженными плечами: 91-летняя Джоан Коллинз снялась для глянца

91-летняя британская актриса Джоан Коллинз стала главной звездой осеннего выпуска арабской редакции журнала Harper's Bazaar. На обложке глянца она позировала в черном бархатном платье с обнаженными плечами от Saiid Kobeisy и накидке с перьями на рукавах от Georges Chakra Couture. На шее актрисы красовалось оригинальное колье Zip Antique Disco от Van Cleef & Arpels, а в ушах сверкали крупные серьги от этого же бренда.

Во время фотосессии актриса примерила и другие гламурные образы: пышное голубое платье из атласа и тюля от Reem Kachmar Couture, асимметричное черное-белое платье-жакет с крупным бантом от Custom Azzi & Osta Couture, которое она дополнила одной перчаткой до плеча, а также белой платье с пышным боа.

Все образы Джоан дополняли пышная прическа, макияж с акцентом на яркую помаду и драгоценностями от Van Cleef & Arpels.

Напомним, ранее Джоан Коллинз сходила на церемонию в гламурном образе. Она надела наряд черного цвета, который включал черное платье до колен с асимметричным подолом и рюшем, а также необычный черный жакет с длинными пайетками, которые напоминали мишуру.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Читайте также:

Стиль Джоан Коллинз (7 фото)