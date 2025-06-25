В платье с обнаженными плечами: актриса Иванна Сахно на премьере фильма "M3GAN 2.0" в Нью-Йорке

Иванна Сахно / © Associated Press

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Иванна Сахно посетила премьеру научно-фантастического ужастика «M3GAN 2.0» от режиссера Джерарда Джонстоуна, которая состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square 13 в Нью-Йорке. В картине актриса сыграла роль убийственного робота Амелию.

Иванна Сахно / © Associated Press

На ивенте Иванна появилась в лаконичном луке. На ней было черное платье макси с высокой горловиной, обнаженными плечами, полуоткрытой спиной и разрезом сзади. Наряд актриса дополнила черными замшевыми слингбэками на невысоких каблуках.

Иванна Сахно / © Associated Press

Свой аутфит Сахно дополнила идеально ровной укладкой каре, нежным макияжем и украшениями с камнями.

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Иванна Сахно / © Associated Press

О фильме:

События фильма происходят через два года после кровавой резни, которую устроила M3GAN в первом фильме. Джемма (Эллисон Уильямс) после создания куклы-убийцы стала публичным автором. Она борется за контроль по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Сама же М3GAN заточена в маленькую куклу. Ее технологию похищают и используют в военном андроиде по имени Амелия (Иванна Сахно) — автономном убийственном работе. Она умна, скора и не хочет слушать приказов людей. Джемма и ее племянница Кейди (Вайолет МакГроу) перезапускают М3GAN и на этот раз уже с улучшениями, чтобы остановить Амелию.

В украинский прокат фильм «M3GAN 2.0» выходит 27 июня.