В платье с обнаженными плечами: Ева Лонгория в элегантном образе продемонстрировала стройную фигуру

48-летняя актриса в наряде от David Koma пришла на мероприятие.

Ева Лонгория посетила второй ежегодный Gold Gala, состоявшийся в Музыкальном центре в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами актриса предстала в элегантном вечернем образе. На ней было черное платье от бренда David Koma с открытыми плечами. Линия декольте была украшена пайетками и стразами. Наряд хорошо подчеркнул стройную фигуру Евы.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила серебряно-черными босоножками на шпильках. Волосы Лонгория собрала в хвост, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, уши украсила длинными серьгами с камнями, а шею решила оставить без украшений. Бриллиантовые кольца завершили лук звезды.

Напомним, а в повседневной жизни Ева любит носить толстовки, лосины и кроссовки.

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