В платье с обнаженными плечами: французская модель похвасталась сексуальным бюстом на кинофестивале

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера приключенческого экшена "Фуриоза: Безумный Макс. Сага". Посмотреть фильм пришла французская модель Маева Кук.

Маева Кук / Фото: Associated Press

Девушка предстала на красной дорожке в эффектном образе. На ней было кремовое платье по фигуре фасона "рыбка" с пышным интересным подолом. Наряд также имел обнаженные плечи и глубокое декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь.

Маева Кук / Фото: Associated Press

Маева Кук / Фото: Associated Press

Аутфит Кук дополнила прической каре с боковым пробором, макияжем с пышными ресницами и молочным маникюром. Уши она украсила роскошными бриллиантовыми серьгами, и шею – колье из этого комплекта.

Маева Кук / Фото: Associated Press

К слову, в украинский прокат фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" выйдет 23 мая.

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