Хейли Этвелл / © Getty Images

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Актриса Хейли Этвелл посетила в Токио премьеру фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата", в котором она снялась.

На красной дорожке актриса предстала в вечернем образе. На ней было элегантное черное рельефное платье. Наряд имел обнаженную линию плеч и большой бант сзади, переходивший в длинный шлейф.

Хейли Этвелл / © Getty Images

Платье Хейли украсила двумя изысканными брошями с камнями. Аутфит она дополнила черными босоножками на шпильках. Этвелл сделала гладкую прическу, макияж с черными стрелками и завершила лук бриллиантовыми серьгами.

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Напомним, а коллега Хейли - Пом Клементьефф - появилась на премьере в необычном платье-пакете, которое надела на голое тело.

В украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.