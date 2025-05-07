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- Шоу-бизнес
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В платье с обнаженными плечами и бантом: звезда фильма "Миссия невыполнима" продемонстрировала на премьере элегантный лук
43-летняя Хейли Этвелл в образе total black представила шпионский экшн, в котором сыграла вместе с Томом Крузом.
Актриса Хейли Этвелл посетила в Токио премьеру фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата", в котором она снялась.
На красной дорожке актриса предстала в вечернем образе. На ней было элегантное черное рельефное платье. Наряд имел обнаженную линию плеч и большой бант сзади, переходивший в длинный шлейф.
Платье Хейли украсила двумя изысканными брошями с камнями. Аутфит она дополнила черными босоножками на шпильках. Этвелл сделала гладкую прическу, макияж с черными стрелками и завершила лук бриллиантовыми серьгами.
Напомним, а коллега Хейли - Пом Клементьефф - появилась на премьере в необычном платье-пакете, которое надела на голое тело.
В украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.