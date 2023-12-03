В платье с обнаженными плечами и камнями: 80-летняя Катрин Денев в элегантном образе сияла на гала-вечере

Катрин Денев посетила гала-вечер "Женщины в кино", который состоялся в рамках международного кинофестиваля "Красное море" в Саудовской Аравии.

Катрин Денев / Фото: Associated Press

Актриса появилась там в элегантном аутфите. На ней было черное длинное платье с обнаженными плечами от Louis Vuitton, украшенное на воротнике и в зоне декольте камнями и стразами.

Катрин Денев / Фото: Associated Press

Свой образ Катрин дополнила черными замшевыми туфлями и черным клатчем. Она сделала объемную укладку, вечерний макияж с розовой помадой, уши украсила элегантными серьгами с камнями, а руку – кольцом. Она выглядела прекрасно.

Катрин Денев / Фото: Associated Press

Напомним, на гала-вечере побывала также Диана Крюгер, которая сияла в голубом мини-платье с цветочными аппликациями от Balmain.

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