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- Шоу-бизнес
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В платье с обнаженными плечами и накидкой-одеялом: Серена Уильямс на благотворительном балу
43-летняя экс-теннисистка в образе от Moncler появилась на Met Gala.
Серена Уильямс посетила Бал Института костюма Met Gala 2025, который в этом году был посвящен открытию выставки Superfine: Tailoring Black Style.
На ковровую дорожку она вышла в пастельно-голубом ансамбле от бренда Moncler. На Серене было атласное платье макси с оголенными плечами, декольте и прозрачной вставкой на юбке. Лук экс-теннисистка дополнила большой накидкой-одеялом, которое было таким большим, что помощники помогали ее выложить для красивого фото.
Этот аутфит для Уильямс разработал бывший главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, сопровождавший спортсменку на мероприятии.
У Серены была прическа боб в стиле 20-х годов, уложенная волнами, макияж с акцентом на глазах и перламутровый маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами в форме ангельских крыльев от Fred Leighton, а руки – браслетом и кольцами с бриллиантами.