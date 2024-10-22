В платье с обнаженными плечами и спиной: Зои Салдана на премьере фильма в Лос-Анджелесе

46-летняя актриса выбрала для своего появления наряд с ярким акцентом.
Зои Салдана посетила премьерный показ фильма "Эмилия Перес" в Египетском театре в Лос-Анджелесе, в котором она сыграла.
На красной дорожке актриса появилась в вечернем платье из весенней колекции 2018 года бренда Saint Laurent, состоявшем из черной бархатной юбки макси и объемного верха цвета фуксии, обнажавшего ее плечи и спину.
Зои сделала низкий пучок, нежный макияж с розовым блеском на губах и черный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – черно-белым кольцом.
О фильме:
Это французская лента режиссера Жака Одиара в жанре криминального мюзикла.
Это история об успешном адвокате Рите Моро Кастро, которая соглашается помочь главе мексиканского наркокартеля Хуану Дель Монте исполнить давнюю мечту – стать женщиной.
Напомним, Зои Салдана попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в стильном аутфите трендового цвета. На ней был кожаный костюм шоколадного оттенка от бренда Tod's, состоявший из удлиненного топа и юбки миди с разрезом.
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