В платье с обнаженными плечами и спиной: Зои Салдана на премьере фильма в Лос-Анджелесе

46-летняя актриса выбрала для своего появления наряд с ярким акцентом.

Зои Салдана посетила премьерный показ фильма "Эмилия Перес" в Египетском театре в Лос-Анджелесе, в котором она сыграла.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в вечернем платье из весенней колекции 2018 года бренда Saint Laurent, состоявшем из черной бархатной юбки макси и объемного верха цвета фуксии, обнажавшего ее плечи и спину.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Зои сделала низкий пучок, нежный макияж с розовым блеском на губах и черный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – черно-белым кольцом.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

О фильме:

Это французская лента режиссера Жака Одиара в жанре криминального мюзикла.

Это история об успешном адвокате Рите Моро Кастро, которая соглашается помочь главе мексиканского наркокартеля Хуану Дель Монте исполнить давнюю мечту – стать женщиной.

Напомним, Зои Салдана попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в стильном аутфите трендового цвета. На ней был кожаный костюм шоколадного оттенка от бренда Tod's, состоявший из удлиненного топа и юбки миди с разрезом.

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