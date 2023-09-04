В платье с обнаженными плечами и туфлях цвета индиго: Белла Торн посетила Венецианский кинофестиваль

Актриса и модель пришла на премьеру фильма "Присцилла" (Priscilla) Софии Копполы о жене Элвиса Пресли.
Белла Торн посетила юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке актриса появилась в нежном аутфите.
Она была одета в лаконичное белое платье макси с обнаженными плечами, гармонично скомбинированное с туфлями цвета индиго.
Белла сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками. Шею она украсила золотистым колье-чокером с камнями, а руки – браслетом и кольцами с большими камнями. Длинный молочный маникюр завершил образ Торна.
Напомним, на красной дорожке кинофестиваля в Венеции сияла также филиппинская актриса Риан Рамос. На ней было длинное платье цвета крем-брюле с пышной юбкой и корсетным верхом из декольте в форме сердца.
Читайте также: