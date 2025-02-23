В платье с обнаженными плечами и в серьгах-люстрах: красивая Джулианна Мур появилась на церемонии

64-летняя актриса в образе total black приехала на кинопремию.
Джулианна Мур посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Film Independent Spirit Awards 2025. Она была номинирована на лучшую главную роль в новом сериале "Мэри и Джордж".
Перед фотографами актриса появилась в черном платье свободного кроя и с обнаженной линией плеч от бренда The Row. Наряд звезда скомбинировала с черными лакированными остроносыми мюлями на шпильках и черной сумкой.
Мур собрала волосы в низкий хвост, надела на лицо черные солнцезащитные очки с золотыми ушками Bottega Veneta, украсила уши элегантными серьгами-люстрами Lisa Eisner Jewelry, а на руке было кольцо от этого самого бренда.
Напомним, Джулианна Мур в кружевном бюстгальтере и кожаном жакете снялась для глянца.
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