В платье с обнаженными плечами и в серьгах-люстрах: красивая Джулианна Мур появилась на церемонии

64-летняя актриса в образе total black приехала на кинопремию.

Джулианна Мур посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Film Independent Spirit Awards 2025. Она была номинирована на лучшую главную роль в новом сериале "Мэри и Джордж".

Перед фотографами актриса появилась в черном платье свободного кроя и с обнаженной линией плеч от бренда The Row. Наряд звезда скомбинировала с черными лакированными остроносыми мюлями на шпильках и черной сумкой.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Мур собрала волосы в низкий хвост, надела на лицо черные солнцезащитные очки с золотыми ушками Bottega Veneta, украсила уши элегантными серьгами-люстрами Lisa Eisner Jewelry, а на руке было кольцо от этого самого бренда.

Напомним, Джулианна Мур в кружевном бюстгальтере и кожаном жакете снялась для глянца.

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