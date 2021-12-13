В платье с обнаженными плечами: победительница "Холостяка-11" продемонстрировала сексуальный образ

Возлюбленная главного героя проекта "Холостяк-11" в честь своего дня рождения показала новое фото.

На днях победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и девушка Михаила Заливако – Анна Богдан - отпраздновала свой день рождения. В честь этого она опубликовала в Instagram снимок из фотосессии.

Позировала Аня в сексуальном аутфите в фотостудии. На ней было платье миди с обнаженными плечами и пикантным вырезом в зоне декольте. Богдан была босиком.

Свой лук она дополнила макияжем, укладкой с мокрым эффектом и ожерельем. Она задумчиво смотрела в сторону.

"Мне снова 18. Хочу сказать спасибо моим родным, которые всегда рядом, спасибо друзьям за дружбу и что со мной идете по жизни… Спасибо, мой Мишка @kanyeeebear тебе, что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой. Мне очень нравится моя жизнь и с каждым годом становится все интереснее. Любите! Любовь - это самое главное…

P.S Всех крепко обнимаю и целую. Спасибо что со мной", - написала Анна.

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