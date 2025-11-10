ТСН в социальных сетях

В платье с обнаженными плечами: похудевшая Серена Уильямс в элегантном образе блистала на гала-вечере

44-летняя экстенисистка стала лауреатом благотворительного мероприятия.

Серена Уильямс

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена Уильямс посетила ежегодный гала-вечер Baby2Baby 2025 в Голливуде. Мероприятие посвящено некоммерческой организации, которая занимается помощью детям, живущим в бедности. В этом году Серена стала лауреатом ивента.

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена Уильямс / © Associated Press

Она предстала в красивом образе от Pamela Roland. На Уильямс было элегантное черное платье в пол с белым лифом-рукавами с драпировкой. Наряд имел обнаженные плечи и прекрасно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена Уильямс / © Associated Press

Экс-теннисистка сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс, длинный нюдовый маникюр, украсила уши длинными серьгами с камнями, шею - деликатной цепочкой, а руки - браслетом и кольцами.

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена Уильямс / © Associated Press

Напомним, Серена Уильямс во время поездки в Испанию продемонстрировала интересный образ в костюме цвета бургунди, который состоял из классического однобортного жакета и мини-шортов.

