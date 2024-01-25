В платье с обнаженными плечами: Зендея посетила показ Модного дома Fendi в Париже

Актриса Зендая, которую мы скоро опять увидим во второй части фильма "Дюна", посетила показ Модного дома Fendi, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. Мероприятие она традиционно посетила в компании своего стилиста Лоу Роуча, который превратил ее в икону моды.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея появилась на мероприятии в трикотажном наряде бордового оттенка в мелкий рубчик. Платье, вероятно, было эксклюзивно изготовлено для нее, поскольку отличалось от того, которое бренд представил на подиуме.

У платья Зендеи были открытые плечи и длинные рукава, а бретелька выполнена в виде халтера. При этом спина была частично тоже обнаженной.

Зендея / Фото: Getty Images

Дополняли ее наряд туфли на высоких каблуках, яркий макияж и бриллиантовые украшения - серьги и колье.

Зендея / Фото: Associated Press

Прическа у актрисы была лаконичной - ей собрали волосы в низкий почек и сделали треугольную, немного готическую микрочелку.

Зендея / Фото: Associated Press

Также во время этой Недели моды Зендея посетила показ Модного дома Schiaparelli. В тот раз на ней была черная водолазка, которую украшали шелковые узелки-шипы, и длинная юбка с необычным шлейфом.

Зендея / Фото: Getty Images

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