В платье с оборками и ярким макияжем: 46-летняя "Мисс Швеция" посетила премьеру фильма в Каннах

В платье с оборками и ярким макияжем: 46-летняя "Мисс Швеция" посетила премьеру фильма в Каннах

Для своего появления на красной дорожке главного кинофестиваля Франции она выбрала роскошный наряд.

46-летняя "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт посетила 74-й международный кинофестиваль в Каннах. По прибытии на мероприятие она позировала фотографам на красной дорожке в интересном платье с множеством плиссированных оборок и тонким поясом на талии. Под свой наряд она обула лаконичные босоножки на каблуке.

Виктория Сильвстедт / Associated Press

Свой образ знаменитая красавица разбавила украшением на шее, выполненном из множества цепочек, браслетом манжетой и бриллиантовым кольцом на пальце.

Виктория Сильвстедт / Associated Press

На лице у звезды был яркий макияж с акцентом на глаза, а вот волосы ей уложили в объемную прическу.

Виктория Сильвстедт / Associated Press

В Каннах Виктория посмотрела премьеру фильма Peaceful с Катрин Денев в главной роли. В картине будет показана не простая жизненная история о матерее и сыне.

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