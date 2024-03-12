В платье с очень пикантным декольте: Деми Мур на вечеринке Vanity Fair

61-летняя Мур выглядела невероятно привлекательно в смелом атласном платье шоколадного цвета без бретелек, с пикантным декольте и с двумя золотыми застежками на груди.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми дополнила вечерний аутфит клатчем в тон, массивными золотыми серьгами, легким макияжем на лице и маникюром в светлом оттенке. У нее на пальце сверкало кольцо с камнем, а на запястье драгоценный браслет от Chopard. Длинные черные волосы Мур распустила и зачесала на одну сторону.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Звезда приехала на вечеринку в компании дочерей – 35-летней Румер, 32-летней Скаут и 30-летней Таллулы. Каждая из девушек надела вечернее платье и позировала на дорожке вместе со звездной мамой.

Деми Мур с дочерьми Румер, Скаут и Таллулой / Фото: Associated Press

Напомним, сестры Кендалл и Кайли Дженнер также присутствовали на послеоскаровском мероприятии и их мать Крис Дженнер тоже не пропустила вечеринку.

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