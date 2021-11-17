В платье с очень пикантным декольте: Леди Гага на показе фильма "Дом Гуччи" в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Дом Гуччи" и главные герои снова вышли на дорожку.
Показ ленты прошел в Rose Theater в Джаз-центре Линкольна во вторник, 16 ноября. Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек и Аль Пачино позировали на красной дорожке перед показом.
35-летняя Леди Гага была в этот вечер в обтягивающем вечернем платье с пикантным декольте и бантом на шее из черного тюля в горошек от Armani Prive. Аутфит звезда дополнила бриллиантовыми серьгами, очень насыщенным макияжем глаз и губ, массивным браслетом в виде цепи на запястье от Tiffany & Co из 18-каратного золота и платины с бриллиантами.
В прошлый раз на премьерном показе в Лондоне актриса блистала в летящем платье Gucci из коллекции Love Parade SS22. Это плиссированное платье со шлейфом Леди Гага сочетала с черными чулками в сетку и громоздкими ботинками на платформе и высоких каблуках.
В фильме Леди Гага сыграла роль бывшей жены Маурицио Гуччи – Патрицию.
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