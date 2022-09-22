В платье с одним рукавом и вырезами: Тейлор Свифт получила престижную награду

Отправляясь на церемонию, она позаботилась о том, чтобы выглядеть потрясающе.

Певица Тейлор Свифт прибыла на церемонию вручения наград NSAI 2022 Nashville Songwriter Awards, которая состоялась на этой неделе в Ryman Auditorium, в Теннесси. Образ для мероприятия знаменитость выбрала очень гламурный - обтягивающее платье с одним рукавом и вырезом на талии от бренда Michael Kors. Дополнял наряд высокий разрез на юбке, открывающий ноги звезды.

Впервые это платье было представлено в коллекции осень-зима 2022 во время Недели моды в Нью-Йорке.

Также в образе Тейлор было несколько сверкающих акцентов: босоножки с камнями от Aquazzura и украшения Rahaminov.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

На церемонии Тейлор была названа "Артистом-песенником десятилетия". Это был уникальный случай, ведь она стала первой женщиной-музыкантом, удостоенной этой награды.

Напомним, также в начале сентября Тейлор посетила мероприятие TIFF Bell Lightbox во второй день Международного кинофестиваля в Торонто. Тогда звезда выбрала золотое платье Louis Vuitton.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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