В платье с огромной накидкой: невероятно красивая Шерон Стоун на красной дорожке Берлинале

Ее образ был от знаменитого Модного дома Dolce & Gabbana.
65-летняя актриса Шэрон Стоун посетила 74-й Берлинский кинофестиваль, где режиссеру Мартину Скорсезе вручили почетного Золотого медведя за его жизненные достижения.
На красную дорожку женщина вышла в сногсшибательном черно-белом образе, который включал белое обтягивающее платье с широкими бретельками и шлейфом.
Дополняла наряд Стоун оригинальной черной накидкой, которая буквально волочилась по полу. У нее было много складок и рюши на подоле.
Также на актрисе были полупрозрачные высокие перчатки и бриллиантовое колье на шее.
Волосы у Стоун короткие, поэтому стилисты уложили ей их в немного небрежную прическу, а на лице сделали красивый макияж.
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