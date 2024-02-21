В платье с огромной накидкой: невероятно красивая Шерон Стоун на красной дорожке Берлинале

Ее образ был от знаменитого Модного дома Dolce & Gabbana.

65-летняя актриса Шэрон Стоун посетила 74-й Берлинский кинофестиваль, где режиссеру Мартину Скорсезе вручили почетного Золотого медведя за его жизненные достижения.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

На красную дорожку женщина вышла в сногсшибательном черно-белом образе, который включал белое обтягивающее платье с широкими бретельками и шлейфом.

Дополняла наряд Стоун оригинальной черной накидкой, которая буквально волочилась по полу. У нее было много складок и рюши на подоле.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Также на актрисе были полупрозрачные высокие перчатки и бриллиантовое колье на шее.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Волосы у Стоун короткие, поэтому стилисты уложили ей их в немного небрежную прическу, а на лице сделали красивый макияж.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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