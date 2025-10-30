В платье с огромным бантом за 40 тысяч долларов: жена Цукерберга посетила светскую церемонию

Присцилла Чан и Марк Цукерберг / © Associated Press

Реклама

Присцилла Чан вышла в свет со своим знаменитым мужем — основателем Facebook Марком Цукербергом. Пара вместе появилась на церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovator Awards, которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. На мероприятии Присцилле вручили награду за ее благотворительную деятельность в сфере здравоохранения.

Она надела на церемонию черно-белое атласное платье-бюстье с огромным бантом на животе и драпировками ткани на юбке.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг / © Associated Press

Это был наряд от бренда Givenchy, стоимость которого 40000 долларов.

Реклама

Также жена миллиардера дополнила лук черными туфлями и роскошным украшением на шее. Ее макияж был с ярким акцентом — Присцилла накрасила губы ярко-красной помадой.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг / © Associated Press

Присцилла любит дорогие украшения и, вероятно, их коллекционирует. Она не раз демонстрировала разные ювелирные изделия, а однажды даже вышла в свет в уникальном — колье от бренда Bvlgari под названием Prodigious Colour с камнями разных цветов.