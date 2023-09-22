В платье с огромным бантом: звезда 90-х Сара Мишель Геллар пришла на мероприятие в мини

Актриса подчеркнула стройные ноги коротким платьем и продемонстрировала бронзовый загар.
Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", появилась на ежегодном гала-концерте Армии спасения по борьбе с бездомностью.
Для этого мероприятия звезда выбрала мини-платье от американского бренда Oscar de la Renta у которого не было бретелек. Украшали платье цветочный принт, драпировка и огромный вертикальный бант.
Образ Сара Мишель дополнила синими атласными босоножками, серьгами с крупными жемчужинами и лаконичной прической.
Ранее наряды от этого бренда Геллар надевала неоднократно. Как-то она пришла в платье с цветами из бисера на презентацию нового сериала со своим участием.
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